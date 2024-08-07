Украинка Оксана Ливач завершила выступления на Олимпийских играх-2024. Борчиха из Ивано-Франковской области соревновалась в женском турнире по вольной борьбе в категории до 50 килограммов, пишет 24 Канал.

По теме Олимпийские игры-2024: общий медальный зачет: общий медальный зачет

Неожиданный шанс

Ливач разгромно победила в 1/8 финала Актенге Кеунимаева из Узбекистана (10:0), но уже в четвертьфинале уступила Винеш Пхогат. Представительница Индии взяла верх со счетом 7:5.

Позже Винеш попала в финал, поэтому Ливач должна была бы участвовать в утешительных схватках. Однако судьба подарила Оксане шанс на бронзу, поскольку Пхогат провалила взвешивание.

Без шансов на медаль

Это вывело Юснейлис Гусман в финал, а Оксану – в поединок за бронзу, где ее соперницей стала японка Юи Сусаки. Эксперты считали Ливач андердогом противостояния.

Читайте также Будет драться за "бронзу": Жан Беленюк не смог выйти в финал Олимпийских игр-2024

К сожалению, японка с первых же секунд начала доказывать свое преимущество. Сусаки несколько раз смогла сделать захват ноги Оксаны и ушла на перерыв при разгромном преимуществе 8:0.

А уже в начале второго периода Ливач снова пропустила захват и в итоге без шансов проиграла битву за бронзу. Теперь же Украина в вольной борьбе будет надеяться на Алину Грушину, которая в четверг, 8 августа, стартует в весовой категории до 57 килограммов.