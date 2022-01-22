Україна оголосила склад на чоловічу естафету в Антгольці
Джерело:"Суспільне Спорт"
У неділю, 23 січня, в італійському Антгольці пройде чоловіча естафетна гонка у рамках останнього передолімпійського етапу Кубка світу з біатлону.
Початок – о 13.15. До складу збірної України увійшли:
6-1. Богдан Цимбал
6-2. Дмитро Підручний
6-3. Антон Дудченко
6-4. Артем Прима
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Експериментальний варіант
Це уперше Україна змагатиметься саме у такій розстановці біатлоністів в естафеті, причому не лише в сезоні, але й загалом. Водночас у такому складі ця естафетна четвірка проведе п'яту спільну гонку.
Головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра прокоментував незвичайну розстановку спортсменів на етапах.
"Гарний настрій перед виїздом. Склад естафети – незвичайний для цього сезону, який ми напрацьовували. Я дивлюся трохи і на перспективу старту у Пекіні у змішаній естафеті, щоб спробувати спортсменів. Тому дам можливість пробігти на першому етапі Цимбалу, на другому як завжди Підручний, на третьому – Дудченко та фінішером буде Артем Пріма", – заявив Санітра.