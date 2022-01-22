Начало – в 13.15. В состав сборной Украины вошли:

6-1. Богдан Цымбал

6-2. Дмитрий Пидручный

6-3. Антон Дудченко

6-4. Артем Прима

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Экспериментальный вариант

Это впервые Украина будет соревноваться именно в такой расстановке биатлонистов в эстафете, причем не только в сезоне, но и в целом. В то же время в таком составе эта эстафетная четверка проведет пятую совместную гонку.

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра прокомментировал необычную расстановку спортсменов на этапах.

"Хорошее настроение перед выездом. Состав эстафеты – необычный для этого сезона, который мы нарабатывали. Я смотрю немного и на перспективу старта в Пекине в смешанной эстафете, чтобы попробовать спортсменов. Поэтому дам возможность пробежать на первом этапе Цымбалу, на втором как всегда Пидручный, на третьем – Дудченко и финишером будет Артем Прима", – заявил Санитра.