Третя перемога Долля у кар'єрі

До гонки з масовим стартом пробився Дмитро Підручний, проте на старт українець не вийшов. Головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра розповів, що вирішив дати відпочинок біатлоністу.

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Дмитро міг стартувати на 23-й позиції, він відбирався до мас-старту за першою квотою. Оскільки деякі спортсмени-лідери пропускають етап в Антгольці.

У мас-старті про себе заявив норвежець Йоганес Бьо. Вже після другої стрільби він захопив лідерство. Попри штрафні кола біатлоністу не вдалося відірватися від своїх опонентів.

Норвежця переслідував німець Бенедікт Долль. Відставання між спортсменами було у межах десяти секунд.

Цікава розв'язка гонки

Здавалося б, що норвежця можна вітати з перемогою. Йоганес впевнено та швидко закривав мішені на останній стрільбі. Та останній постіл був в "молоко".

Німець тим часом закрив всі мішені та став лідером на дистанції. Бьо-молодший відставав від Долля на 7 секунд.

На останньому колі не вдалося побачити контактної боротьби. Йьоганес не втримав темпу німця, його відставання почало збільшуватися.

Сезон-2021/2022 розпочався для норвежця ненайкращим чином. Окрім цієї медалі, у його активі дві нагороди у спринтерських гонках. "Золото" у спринті на етапі в Ансі та "бронза" в Естерсунді.

На третьому місці фінішував ще один норвежець Стурла Легрейд. Для нього це третій подіум у мас-стартах.

Результати чоловічого мас-старту в Антгольці

1.Бенедікт Долль (Німеччина, 0+0+1+0) 37:14.9

2.Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0+1+1) +31.3

3.Штурла Легрейд (Норвегія, 0+2+0+1) +1:28.8

Зверніть увагу! У неділю, 23 січня, відбудеться чоловіча естафета. Початок гонки о 13:15.