Україна (Ж) – Угорщина (Ж) 3:0 (25:17, 26:24, 25:17)

Цього року жіноча збірна України з волейболу стала переможницею Золотої Євроліги. Втім відібратись у Лігу націй підопічні Івана Пєткова не змогли, поступившись француженкам, пише 24 канал.

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Тепер же "синьо-жовті" стартували на чемпіонаті Європи-2023. Участь у турнірі беруть 24 збірні, які поділені на чотири групи по шість команд. Україна потрапила у секстет із Сербією, Угорщиною, Польщею, Бельгією та Словенією.

Стартова гра вийшла невдалою для нашої команди, підопічні Пєткова без шансів поступились чинним чемпіонкам з Сербії. Втім взяти реванш Україна змогла у другій зустрічі.

Суперницею стала команда Угорщини, яка виглядає один із аутсайдерів групи. Наша команда на майданчику довела перевагу над нашими сусідами. Найважчим для "синьо-жовтих" був другий сет, який пройшов у рівній боротьбі.

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Втім на тайбрейку і його взяла Україна, тоді як у першому та третьому перевага нашої команди була більш переконливою. Таким чином Україна піднялась на тимчасове четверте місце у групі.

Наступну гру наша команда проведе 21 серпня проти бельгійців. Нагадаємо, що в 1/8 фіналу вийдуть по 4 найкращі збірні з кожної підгрупи.