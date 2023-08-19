Украина (Ж) – Венгрия (Ж) 3:0 (25:17, 26:24, 25:17)

В этом году женская сборная Украины по волейболу стала победительницей Золотой Евролиги. Впрочем, отобраться в Лигу наций подопечные Ивана Петкова не смогли, уступив француженкам, пишет 24 канал.

По теме Следом за мужчинами: женская сборная Украины по волейболу проиграла в полуфинале Кубка претендентов

Теперь же "сине-желтые" стартовали на чемпионате Европы-2023. Участие в турнире принимают 24 сборные, которые разделены на четыре группы по шесть команд. Украина попала в секстет с Сербией, Венгрией, Польшей, Бельгией и Словенией.

Стартовая игра получилась неудачной для нашей команды, подопечные Петкова без шансов уступили действующим чемпионкам из Сербии. Впрочем, взять реванш Украина смогла во второй встрече.

Соперницей стала команда Венгрии, которая выглядит одним из аутсайдеров группы. Наша команда на площадке доказала преимущество нашим соседям. Самым трудным для "сине-желтых" был второй сет, прошедший в равной борьбе.

Читайте также Впервые за время независимости: Украина получила историческую медаль на Евро

Впрочем, на тайбрейке и его взяла Украина, тогда как в первом и третьем преимущество нашей команды было более убедительным. Таким образом, Украина поднялась на временное четвертое место в группе.

Следующую игру наша команда проведет 21 августа против бельгийцев. Напомним, что в 1/8 финала выйдут по 4 лучшие сборные из каждой подгруппы.