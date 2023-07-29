Франція (Ж) – Україна (Ж) 3:0 (25:10, 25:20, 25:22)

Чоловіча та жіноча збірні України з волейболу відіграли свої матчі у Кубку претендентів, пише 24 канал. Хлопці дійшли до півфіналу, де у напруженій битві поступились туркам.

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Жіноча ж команда, яка цього сезону виграла Золоту Євролігу, також дійшла до 1/2 фіналу, здолавши перед цим Хорватію. Перемога у Кубку претендентів подарувала б "синьо-жовтим" путівку у Лігу націй.

Суперником по півфіналу стали господарі турніра француженки. Команда Івана Пєткова вже грала з цією збірною у Євролізі, обмінявшись домашніми перемогами по 3:1.

Цього разу Франції давали трохи більше шансів, але суперник вчисту переграв нашу команду. Українки не змогли взяти жодного сету, а перший взагалі програли із 10-ма очками.

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Таким чином, наші дівчата припинили боротьбу за вихід в Лігу націй і тепер зіграють у матчі за третє місце. Франція ж вийшла до фіналу, де зіграє з Колумбією або Швецією.