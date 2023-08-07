Коттафава / Ніколаї (Італія) – Попов / Рєзнік (Україна) 0:2 (20 :22 , 13 :21 )

Українська пара Сергія Попова та Едуарда Рєзніка посіла третє місце на чемпіонаті Європи-2023 з пляжного волейболу. В історичному матчі за медаль "синьо-жовті" перемогли італійців Самуеле Коттафаву та Паоло Ніколаї, повідомляє 24 Канал.

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У матчі за третє місце продемонстрували повну домінацію

Напередодні українські волейболісти вперше в історії пройшли до півфіналу Євро, але там поступилися у конкурентному матчі за підсумками двох сетів Нідерландам (20:22, 18:21), що все одно давало шанс нашим волейболістам на медаль. У суперниках були італійці, один із яких є віцечемпіоном Олімпіади-2016.

У першій партії тривала відчайдушна боротьба за кожен розіграш, де все дійшло до додаткових очок. Українці виявилися успішнішими та забрали сет – 22:20.

У другій партії Рєзнік та Попов із перших розіграшів захватили ініціативу й систематично нарощували перевагу, що вилилося у підсумкові 21:13 та першу медаль в історії для України.

Довідка. Завдяки цьому результату українська пара здобула 720 рейтингових очок, що наблизило наш тандем до першої двадцятки світового рейтингу.

Дивіться відео історичного матчу, в якому Резнік та Попов здобули бронзову медаль