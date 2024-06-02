Перед початком континентальної першості "синьо-жовті" зіграють три товариські матчі. Серйозне випробовування для підопічних Сергія Реброва очікує вже в першій зустрічі, пише 24 Канал.

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Де дивитися матч Німеччина – Україна

Товариський матч Німеччина – Україна відбудеться 3 червня на стадіоні "Макс Морлок" у німецькому Нюрнберзі. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку Німеччина – Україна буде доступна на медіасервісі MEGOGO. Матч буде доступним на каналі "Megogo Футбол 1", який входить до пакету "Максимальний".

Також українські вболівальники зможуть переглянути матч Німеччина – Україна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів.

Варте уваги! 24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Німеччина – Україна. Там будуть доступні відео голів, а також найцікавіші моменти поєдинку.

Коли наступні матчі збірної України