Збірна України в суботу, 10 жовтня, грає матч Ліги націй проти збірної Німеччини. В Києві на НСК "Олімпійський" цей матч розпочнеться о 21:45.

Збірна України цей матч буде проводити на фоні проблем з коронавірусом – ряд гравців донецького "Шахтаря" не зумів прибути до розташування команди, адже вони відправилися на самоізоляцію.

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Окрім того, цей матч відбувається через три дні після розгромної поразки 7:1 від збірної Франції у товариському матчі. До цього українці ніколи не пропускали сім голів за один матч. Максимум – чотири. В тому числі й від збірної Німеччини.

Німеччина теж має ряд проблем – команди не виграла жодного матчу у 2020 році – всі три ігри закінчилися внічию.