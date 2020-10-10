Україна – Німеччина: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Збірна України в суботу, 10 жовтня, грає матч Ліги націй проти збірної Німеччини. В Києві на НСК "Олімпійський" цей матч розпочнеться о 21:45.
Збірна України цей матч буде проводити на фоні проблем з коронавірусом – ряд гравців донецького "Шахтаря" не зумів прибути до розташування команди, адже вони відправилися на самоізоляцію.
До теми: Україна – Німеччина: анонс матчу Ліги націй
Окрім того, цей матч відбувається через три дні після розгромної поразки 7:1 від збірної Франції у товариському матчі. До цього українці ніколи не пропускали сім голів за один матч. Максимум – чотири. В тому числі й від збірної Німеччини.
Німеччина теж має ряд проблем – команди не виграла жодного матчу у 2020 році – всі три ігри закінчилися внічию.
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