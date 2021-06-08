Перешкоди на шляху до Євро

Українська збірна зіткнулась з першими труднощами на шляху до Румунії. Причина – сильні дощі, які заливають Харків.

Оце так Українські футболісти включили забороненого репера Моргенштерна в офіційний плей-лист Євро-2020

У зв'язку з поганими погодними умовами виліт збірної України перенесений на 17:00. Хоча команда повинна була вилетіти ще вранці 8 червня. Втім, не виключено, що час вильоту знову буде відкладено до тих пір, поки погода не налагодиться. Дощі повинні заливати першу столицю України до 15:00.

Саме у Румунії підопічні Андрія Шевченка повинні готуватись до стартового матчу Євро-2020. 13 червня українська збірна зіграє проти Нідерландів. Поєдинок відбудеться в Амстердамі. До слова, українські вболівальники не зможуть побачити гру на власні очі через заборону.