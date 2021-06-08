Препятствия на пути к Евро

Украинская сборная столкнулась с первыми трудностями на пути в Румынию. Причина – сильные дожди, которые заливают Харьков.

Вот это да Украинские футболисты внесли запрещенного рэпера Моргенштерна в официальный плей-лист Евро-2020

В связи с плохими погодными условиями вылет сборной Украины перенесен на 17:00. Хотя команда должна была вылететь еще утром 8 июня. Впрочем, не исключено, что время вылета снова будет отложено до тех пор, пока погода не наладится. Дожди должны заливать первую столицу Украины до 15:00.

Именно в Румынии подопечные Андрея Шевченко должны готовиться к стартовому матчу Евро-2020. 13 июня украинская сборная сыграет против Нидерландов. Поединок состоится в Амстердаме. К слову, украинские болельщики не смогут увидеть игру воочию из-за запрета.