Якби Україна на Євро-2020 повинна була грати в Петербурзі, що б ми робили, – Левченко

Збірній України з пляжного футболу заборонили поїхати на чемпіонат світу, який відбудеться у Москві. Рішення прокоментував колишній гравець збірної України Євген Левченко.

Україна не зіграє на чемпіонаті світу

Левченко вирішив провести паралелі між чемпіонатом світу у Москві та Євро-2020 у Санкт-Петербурзі. На Євро-2020 існував теоретичний шанс, що збірній України доведеться зіграти у російському Санкт-Петербурзі.

До слова Не можу зрозуміти, чому у спорт притягують політику, – Ващук про заборону України їхати у Москву

У зв'язку із забороною поїздки збірної України з пляжного футболу у Москву, у мене питання: якби, теоретично, збірна України в рамках ЧЄ-2020 повинна була грати в Петербурзі, щоб ми робили? Це серйозне питання,

– написав Левченко.

Чому Україна не зіграє у Москві