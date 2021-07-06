Якби Україна на Євро-2020 повинна була грати в Петербурзі, що б ми робили, – Левченко
6 липня 2021 , 21:06Читать новость на русском
Джерело:твітер Євгена Левченка
Збірній України з пляжного футболу заборонили поїхати на чемпіонат світу, який відбудеться у Москві. Рішення прокоментував колишній гравець збірної України Євген Левченко.
Україна не зіграє на чемпіонаті світу
Левченко вирішив провести паралелі між чемпіонатом світу у Москві та Євро-2020 у Санкт-Петербурзі. На Євро-2020 існував теоретичний шанс, що збірній України доведеться зіграти у російському Санкт-Петербурзі.
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У зв'язку із забороною поїздки збірної України з пляжного футболу у Москву, у мене питання: якби, теоретично, збірна України в рамках ЧЄ-2020 повинна була грати в Петербурзі, щоб ми робили? Це серйозне питання,
– написав Левченко.
Чому Україна не зіграє у Москві
- Українська збірна пройшла кваліфікацію на чемпіонат світу. Наша команда та стала однією з чотирьох збірних з Європи, яка пробилася на турнір.
- Українська асоціація футболу (УАФ) та Асоціація пляжного футболу України (АПФУ) заборонили команді брати участь у чемпіонаті світу-2021.
- Причина в тому, що чемпіонат світу відбудеться у Москві. За попередньою інформацією, Україну в Москві замінить команда Швейцарії.
- Росія прийме матчі світової першості 21 – 29 серпня. Участь у чемпіонаті світу візьмуть 16 команд.
- Жеребкування фінальної стадії відбудеться 8 липня у Цюриху (Швейцарія).