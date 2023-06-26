Українські боксери більше не отримуватимуть стипендії президента України. І це цілком правильне рішення. Обидва не стали виїжджати на підконтрольну територію України. Натомість далі живуть під окупацією.

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Із героїв країни у зрадники

Все через те, що уродженець Маріуполя Олег Кірюхін живе у тимчасово окупованому Маріуполі, де вів свій бізнес. А Володимир Сидоренко й взагалі останні роки перебуває в окупованому Криму, а точніше у Севастополі. Хоча боксер родом із Енергодара, що у Запорізькій області. 46-річний Сидоренко навіть відкрив власну боксерську школу.

Цікаво, що обидва навіть не виходять на зв'язок. Українські боксери, які у мить стали зрадниками країни. Поки Кірюхін та Сидоренко проявили свою проросійську позицію, то Україна втрачає на фронті та у тилу справжніх героїв країни.

Кірюхін та Сидоренко є бронзовими призерами Олімпіад у 1996-му та 2002-му роках із боксу.

Це далеко не перші українські колишні чи чинні спортсмени, які перебрались на сторону ворога. Чого тільки вартує колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук, який божився, що є справжнім патріотом нашої країни, а виявилось все навпаки.

Відзначимо, що Міжнародний олімпійський комітет виключив зі свого списку Міжнародну асоціацію боксу (IBA), де росіянин Кремльов миттєво відреагував на рішення МОКу.