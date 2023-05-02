Потрібна лише одна умова: у 2024 році Джиро д'Італія може стартувати в Україні
Джерело:Agenzia Nova
Одна з найпрестижніших велогонок у світі Джиро д'Італія наступного року може розпочатися в Україні. Такий дружній крок сигналізував би світу про підтримку Італією нашої держави.
Щорічна багатоденна велогонка Джиро д'Італія у 2024 році може розпочатися в Україні. Приголомшливу новину повідомив віцепрем'єр-міністр та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
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Таяні: Наступна гонка стартує з України
За словами чиновника, мрія про етап Джиро д'Італія в Україні стане реальністю, якщо ситуація в державі буде безпечною для учасників гонки.
Це був би сигнал уваги до країни, яку ми дуже сильно підтримуємо. Звичайно, повинні бути умови і ситуація повинна це дозволяти,
– заявив Таяні.
Зрозуміло, що така масштабна спортивна подія може відбутися, якщо припиниться військова агресія Росії. А для цього потрібно лише одне – перемога України та всього цивілізованого світу над підступним ворогом.
Що відомо про Джиро д'Італія
- Джиро д'Італія – це традиційна багатоденна гонка, що переважно відбувається в Італії, але час від часу проходить в інших державах.
- Традиційно гонка стартує у першій декаді травня.
- У 2023 році Джиро д'Італія розпочнеться 6 травня у Фоссачезії, а завершиться 28 травня у Римі. Заплановано 21 етап гонки, протяжність якої складає 3448 кілометрів.
- Велогонщики з України не раз брали участь у престижних змаганнях. А Ярослав Попович та Сергій Гончар навіть ставали призерами гонки.