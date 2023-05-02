Потрібна лише одна умова: у 2024 році Джиро д'Італія може стартувати в Україні

Одна з найпрестижніших велогонок у світі Джиро д'Італія наступного року може розпочатися в Україні. Такий дружній крок сигналізував би світу про підтримку Італією нашої держави.

Щорічна багатоденна велогонка Джиро д'Італія у 2024 році може розпочатися в Україні. Приголомшливу новину повідомив віцепрем'єр-міністр та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Читайте також Олімпійська призерка у Токіо може пролетіти повз ОІ-2024 через саботаж тренерів Мінмолодьспорту

Таяні: Наступна гонка стартує з України

За словами чиновника, мрія про етап Джиро д'Італія в Україні стане реальністю, якщо ситуація в державі буде безпечною для учасників гонки.

Це був би сигнал уваги до країни, яку ми дуже сильно підтримуємо. Звичайно, повинні бути умови і ситуація повинна це дозволяти,

– заявив Таяні.

Зрозуміло, що така масштабна спортивна подія може відбутися, якщо припиниться військова агресія Росії. А для цього потрібно лише одне – перемога України та всього цивілізованого світу над підступним ворогом.

Що відомо про Джиро д'Італія