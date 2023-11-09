Наступного тижня молодіжна збірна України почне свій останній збір у 2023 році. Команда Унаї Мельгоси буде готуватися до двох ігор кваліфікації на молодіжне Євро-2025.

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Вибір Унаї Мельгоси

Іспанський тренер оголосив список гравців, які викликані на цей період. До нього увійшли 24 гравці, з них – лише троє легіонери. Мова про Єгора Ярмолюка, Івана Варфоломєєва та Максима Кучерявого.

Цього разу в команду потрапив Владислав Ванат. У червні, вересні та жовтні форвард Динамо викликався до національної збірної, але на листопад Сергій Ребров замість нього запросив Данила Сікана з Шахтаря.

Воротарі:

  • Руслан Нещерет (Динамо)
  • Кіріл Фесюн (Колос)
  • Яків Кінарейкін (Дніпро-1)

Захисники:

  • Арсеній Батагов (Зоря)
  • Володимир Салюк (Чорноморець)
  • Роман Дідик (Рух)
  • Віталій Роман (Рух)
  • Едуард Козік (Шахтар)
  • Костянтин Вівчаренко (Динамо)
  • Артем Смоляков (Полісся)
  • Даніл Скорко (Олександрія)

Півзахисники:

  • Володимир Бражко (Динамо)
  • Іван Варфоломєєв (Слован)
  • Валентин Рубчинський (Дніпро-1)
  • Єгор Ярмолюк (Брентфорд)
  • Олександр Яцик (Зоря)
  • Максим Кучерявий (Сент-Джонстон)
  • Назар Волошин (Динамо)
  • Олег Очеретько (Шахтар)
  • Максим Брагару (Чорноморець)
  • Ілля Квасниця (Рух)

Нападники:

  • Владислав Ванат (Динамо)
  • Богдан В’юнник (Шахтар)
  • Ігор Краснопір (Оболонь)

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Що чекає на Україну в листопаді

Цього місяця збірна України U21 проведе два відбіркові "домашні" матчі на Євро – проти Люксембурга (17 листопада) та Азербайджана (21 листопада). Обидві зустрічі відбудуться в іспанській Мурсії на стадіоні "Нуева-Кондоміна".

Наша команда відіграла вже три матчі у групі, здобувши перемогу в кожному з них. В останній грі Україна вирвала перемогу у зустрічі із фаворитом секстету та чинним чемпіоном Європи U21 Англією (3:2). Це дозволяє команді Мельгоси йти на першому місці.

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Україна 3 3 0 0 7-2 9
2 Англія 3 2 0 1 14-4 6
3 Сербія 3 2 0 1 5-10 6
4 Азербайджан 3 1 0 2 3-5 3
5 Люксембург 4 1 0 3 3-9 3
6 Північна Ірландія 4 1 0 3 2-4 3