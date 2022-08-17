Україна – країна серйозних, – Усик розповів, хто його надихає після 24 лютого

Олександр Усик вже зовсім скоро вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Для українця це буде перший захист титулів, які він відібрав у британця.

Усик: Ми маємо вийти та боротися за нашого лідера

Український боксер розповів хто його надихнув. Він вдячний президенту України за його позицію.

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Якби президент покинув країну в перші дні війни, це залишило б український народ без надії. Але він цього не зробив. Саме це спонукало нас бути сильними та боротися. Я впевнений, що якби у нас був інший президент, ми б не рухалися в тому позитивному напрямку, який ми маємо,

– сказав Усик.

За словами боксера, у реванші він хоче продемонструвати усю силу та красу українського народу.

"У поєдинку з Джошуа я покажу, що Україна – країна серйозних, сильних, розвинених та духовних людей. Я знаю ситуацію, бо підтримую зв’язок з оточенням Зеленського. Він узяв усю відповідальність. Коли виникає складна ситуація, багато хто намагається її уникнути. Але Зеленський не втік після вторгнення росії.

Інші країни говорили, що можуть забрати його з України, але Зеленський залишився заради своєї країни. Що думають люди на зразок мене та інших українців, коли бачать, як він діє таким чином? Усі зрозуміли, що ми маємо вийти та боротися за нашого лідера", – зазначив Олександр.

Усик – Джошуа: головне про реванш