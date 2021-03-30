Перша перемога у відборі не за горами: чи зможе Україна здолати Казахстан – прогноз

Збірна України 31 березня зіграє у 3 турі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Казахстану. Букмекери оцінили шанси команди на перемогу у цьому протистоянні двох непоступливих суперників.

Україна – Казахстан: перед важливим матчем

Українській команді потрібна лише перемога у матчі з Казахстаном. Підопічні Андрія Шевченка прикро втратили звитягу на останніх хвилинах проти Фінляндії (1:1). Сталось це після фатальної помилки захисника Віталія Миколенка, який привіз пенальті та ще й отримав вилучення.

До теми Час на першу перемогу у відборі: анонс матчу Україна – Казахстан

Україна вдруге поспіль грає внічию у відборі на чемпіонат світу-2022. У першій зустрічі наші хлопці вирвали мирову у французів (1:1). Їх майбутній суперник Казахстан й взагалі не знає смаку перемог у кваліфікації. Команда Міхала Білека у минулому протистоянні поступилась французам (0:2).

Україна з 2 очками йде третьою у групі, а Казахстан із нулем замикає таблицю.

Андрій Миколайович не зможе розраховувати у матчі третього туру на захисника Віталія Миколенка, який був вилучений у грі з фінами.

В історії очних протистоянь Україна та Казахстан чотири рази зустрічались на одному футбольному полі. Тут максимальний результат показує українська збірна – 4 звитяги. Казахи ще жодного разу не вигравали в українців. Футболісти з України наколотили у ворота суперників 9 голи у порівнянні з лише трьома у казахстанських гравців.

Прогноз від Favbet

Матч 3-го туру відбору на чемпіонат світу-2022 Україна – Казахстан відбудеться 31 березня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45 у Києві на НСК "Олімпійський".

Збірна України – фаворит цього протистояння. Саме команді Андрія Шевченка дають тотальну перевагу – 1,16. Якщо прогноз експертів справдиться, то це буде перший успіх українців у відборі на чемпіонат світу-2022. На звитягу казахстанської збірної стоїть коефіцієнт аж 22. Нічия у цій зустрічі – 8.

Ймовірно, що зустріч завершиться звитягою української збірної з рахунком 2:0 – 4,50. Доволі непогані шанси дають українцям і на успіх з цифрами на табло 3:0 у Києві – 5,50. Збірна України у попередньому матчі зіграла внічию з фінами, тому мирова з командою Міхала Білека (1:1) оцінена у 14.

Чи буде у поєдинку вилучення? Букмекери гадають, що команди дограють матч у повних складах – 1,10.

Хто відзначиться голом за Україну

Швидше за все другим голом у футболці "синьо-жовтих" заб'є натуралізований бразилець Жуніор Мораес – 1,80. Нападник "гірників" у матчі з Фінляндією оформив дебютний гол за нашу національну команду.

Також не слід списувати з авторів голів і забивного форварда Гента Романа Яремчука. Результативний постріл львів'янина оцінений у 1,90. Доволі несподівано великі шанси на гол дають атакувальному півзахиснику Євгену Коноплянці – 2.

Хто засмутить українського голкіпера