Час на першу перемогу у відборі: анонс матчу Україна – Казахстан

У середу, 31 березня, збірна України зіграє третій матч відбору на чемпіонат світу з футболу. Цього разу нашим суперником буде збірна Казахстану. Все, що варто знати про цей матч - в анонсі Спорт 24.

Україна – Казахстан: головне

Що: матч відборі на чемпіонаті світу з футболу 2022

Де: Київ, НСК "Олімпійський"

Коли: середа, 31 березня, 21:45

Трансляція: канали "Україна", "Футбол 1", Oll.tv, текстова трансляція на Спорт 24.

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Матч міг і не відбутися

Збірна України могла і не зіграти у відборі на чемпіонат світу з Казахстаном. Під час жеребкування з п'ятого кошика нам випала Естонія. Але в УЄФА вирішили, що Україна та Фінляндія належать до країн з холодним кліматом, як і Естонія, тому ця збірна відправилася до іншої групи. Нам же випав Казахстан, хоча навряд чи цю країну можна назвати доволі спекотною.

Така ситуація була і з командою з четвертого кошика. Спочатку в суперники збірній України випала команда Білорусі. Але і вона належить до країн "морозного клімату". Тож замість неї витягли збірну Боснії та Герцеговини.

Необхідна перемога для України

Збірна України у відборі на чемпіонат світу стартувала доволі неоднозначно. З однієї сторони нічия проти чинних чемпіонів світу – збірної Франції, ще й на виїзді. Але після цього команда зіграла внічию проти Фінляндії вдома, і втратила шанс очолити групу. Натомість ми поки треті.

Песимізму додає той факт, що в цих матчах ми нічого не показали в нападі. І якщо проти французів це було очікувано (Україна грала від оборони), то матч проти Фінляндії став розчаруванням. Нам майже не вдалося пробити оборону суперників. Гарантії того, що збірна Казахстану не зіграє подібним чином – немає. Правда тут ще питання рівня виконавців.

Тож у матчі проти Казахстану нам потрібна лише перемога. Бо якщо не перемогти цю збірну на власному полі (та й на виїзді теж), то на чемпіонаті світу нам немає що робити. Та й шанси пробитися туди в такому випадку стануть мізерними.

Це розуміють і в тренерському штабі збірної України.

Втрата Миколенка та схема на матч

До матчу проти Казахстану в збірній України готуються 27 гравців. Віталій Миколенко, який був вилучений у попередній грі, покинув розташування команди.

Залишається питання, яку ігрову схему на цей матч використає тренерський штаб Шевченка. Чи залишать вони гру у три центральні захисники, як це було у матчах з Францією та Фінляндією, чи повернуться до вже звичних 4-3-3? При цьому Миколенка на лівому фланзі оборони може замінити Соболь.

Прогноз букмекерів

В цьому матчі збірна України є явним фаворитом. У Favbet на перемогу України виставили коефіцієнт 1,16. На те, що у цьому матчі станеться сенсація, і Казахстан переможе – 22. Нічия у матчі – 8.

Матч проти Казахстану стане останнім офіційним для збірної України перед Євро-2020. Лише напередодні Чемпіонату Європи "синьо-жовті" проведуть три спаринги. А вже після цього як мінімум три офіційні матчі Євро-2020 (хотілося, щоб матчів на цьому турнірі було сім). І саме з Казахстаном нам грати перший матч після Євро-2020 – 1 вересня на виїзді.