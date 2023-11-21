Національна збірна України в останньому матчі відбору Євро-2024 зіграла внічию (0:0) проти Італії. Наша команда втратила шанс здобути пряму путівку до Німеччини і тепер її очікують поєдинки плей-оф, пише 24 Канал.

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Ювіляри збірної України

Одразу декілька гравців "синьо-жовтих" зіграли свої ювілейні матчі. Для Віктора Циганкова поєдинок проти Італії став 50-м. За цим показником вінгер Жирони зрівнявся з легендарним динамівцем Артемом Мілевським. Цікаво, що за результативними ударами Віктор вже випереджає ексфорварда: у Циганкова – 11 голів, а в Артема – 8.

Свої 10-ті поєдинки зіграли Юхим Конопля та Анатолій Трубін. Захисник "гірників" має на своєму рахунку 1 гол за "синьо-жовтих". У матчі з Італією голкіпер Бенфіки здійснив третій кліншит.

Весь поєдинок проти Італії відіграв Олександр Сваток. Захисник Дніпра-1 провів свій п'ятий матч за збірну. Олександр дуже надійно зіграв у захисті та став одним з найкращих гравців зустрічі.

Важливо. 23 листопада відбудеться жеребкування матчів плей-оф. Збірна України дізнається свого суперника у стикових матчах.