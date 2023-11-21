Национальная сборная Украины в последнем матче отбора Евро-2024 сыграла вничью (0:0) против Италии. Наша команда упустила шанс получить прямую путевку в Германию и теперь ее ждут поединки плей-офф, пишет 24 Канал.

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Юбиляры сборной Украины

Сразу несколько "сине-желтых" сыграли свои юбилейные матчи. Для Виктора Цыганкова поединок против Италии стал 50-м. По этому показателю вингер Жироны сравнялся с легендарным динамовцем Артемом Милевским. Интересно, что по результативным ударам Виктор уже опережает экс-форварда: у Цыганкова – 11 голов, а у Артема – 8.

Свои 10 поединки сыграли Ефим Конопля и Анатолий Трубин. Защитник "горняков" имеет на своем счету 1 гол за "сине-желтых". В матче с Италией голкипер Бенфики совершил третий клиншит.

Весь поединок против Италии отыграл Александр Сваток. Защитник Днепра-1 провел пятый матч за сборную. Александр очень надежно сыграл в защите и стал одним из лучших игроков встречи.

Важно. 23 ноября состоится жеребьевка матчей плей-офф. Сборная Украины узнает своего соперника в стыковых матчах.