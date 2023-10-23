За підсумками матчу в Леверкузені стане відомо, хто з суперників посяде друге місце у групі C. Напередодні повідомлялося, що Україна отримала покарання на цей матч за поведінку вболівальників – 5 тисяч місць на трибунах повинні будуть бути недоступними.

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Обмежень на матч Україна – Італія не буде

Перший віцепрезидент Української асоціації футболу Вадим Костюченко спростував дану інформацію. За його словами, матч проти італійців пройде без жодних дисциплінарних обмежень УЄФА, адже УАФ отримала покарання за вересневі матчі та вже у жовтні його відбула.

Оскільки подача апеляції на рішення дисциплінарного органу УЄФА не зупиняє автоматично виконання такого рішення, то покарання за поведінку українських уболівальників у вересневих поєдинках у частині часткового закриття трибун на найближчий домашній матч (5 000 місць) та заборони на продаж квитків у гостьовий сектор на найближчий виїзний матч було застосовано до УАФ у жовтневих поєдинках проти Північної Македонії та Мальти відповідно,

– заявив Костюченко.

Чиновник також повідомив, що апеляційний орган УЄФА частково задовільнив апеляційну скаргу УАФ, тому жодних обмежень для українських уболівальників не буде. Він запросив усіх на матч у Леверкузені й анонсував продаж квитків уже на найближчий час.

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Нагадаємо, що гра між збірними України та Італії відбудеться 20 листопада та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Довідка. У матчі першого кола майбутній суперник "синьо-жовтих" здобув перемогу з рахунком 2:1. Усього команди зустрічалися між собою 9 разів, у яких 7 разів тріумфували італійці та 2 матчі завершилися внічию.