"Граємо для тих, хто боронить Україну": гравець молодіжки розповів про мотивацію на Іспанію

Олександр Назаренко висловився щодо півфінального матчу молодіжного Євро. Хавбек відзначив сильну сторону суперника.

В середу, 5 липня, молодіжна збірна України проведе зустріч 1/2 фіналу Євро-2023. Суперником команди Ротаня стане збірна Іспанії, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Україна – Іспанія: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2023

Напередодні матчу вінгер "синьо-жовтих" Олександр Назаренко поспілкувався із журналістами. Хавбек розповів про мотивацію команди та згадав про воїнів України.

У мене вийшла хороша гра з Іспанією. Але найсильніша сторона Іспанії – сама їхня команда. Вони добре грають у структурі й дуже сильні тактично. Тому завтра буде дуже важка гра для нас. У нас мотивація на найвищому рівні. Ми граємо не тільки за себе і наших рідних. Ми граємо для нашої країни, наших захисників, тих, хто боронить країну на полі бою. Тому в нас ще більше бажання порадувати їх, якось викликати посмішку на їхніх обличчях у такий важкий момент,

– заявив Назаренко.

Нагадаємо, що Україна проходить яскравий шлях на Євро. Підопічні Руслана Ротаня здолали у групі Хорватію (2:0) та Румунію (1:0), а також зіграли внічию з Іспанією (2:2). У чвертьфіналі "синьо-жовті" сенсаційно вибили Францію (3:1).

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Матч Іспанія – Україна відбудеться 5 липня у румунському Бухаресті. Пряма трансляція зустрічі відбудеться на регіональних каналах Суспільного, ютуб-каналі Суспільне Спорт, а також на сайті 24 каналу. Початок – о 22:00 за київським часом.