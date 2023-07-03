Україна – Іспанія: хто, коли та де покаже онлайн півфінал молодіжного Євро-2023

Молодіжна збірна України з футболу вийшла у півфінал Євро-2023. Там українці зіграють проти збірної Іспанії 5 липня. Півфінальний поєдинок Україна – Іспанія буде доступний до перегляду і в Україні.

Молодіжні збірні України та Іспанії вже зустрічалися на Євро-2023 – команди потрапили в одну групу. Їх матч був у третьому турі, і на той час обидві збірні вже знали, що вийшли у чвертьфінал.

Українці перемагали до останньої хвилини зустрічі. Але наприкінці пропустили гол, зігравши у підсумку внічию 2:2. Саме завдяки цьому іспанці посіли перше місце в групі, а українці – друге. Відтак нашій команді випало у чвертьфіналі грати проти Франції. Не без проблем, українці здолали французів та вийшли у півфінал Євро-2023.

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У півфінал збірній України знову випало грати проти Іспанії. Цей матч відбудеться 5 липня в Бухаресті. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Ексклюзивний транслятор молодіжного чемпіонату Європи з футболу 2023 на території України – Суспільне Спорт. Тож матч Україна – Іспанія наживо покажуть на місцевих телеканалах Суспільного, а також на Youtube-каналі Суспільне Спорт. Також буде доступна трансляція на Радіо Промінь.

Відеотрансляція матчу Україна – Іспанія на Євро-2023 буде доступна на сайті 24 Каналу.