"Його в жодному разі не потрібно випускати": Сабо застеріг Реброва перед матчем з Ісландією

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо свого часу вже протистояв збірній Ісландії. Тож напередодні вирішального поєдинку авторитетний експерт поділився своїми думками.

Збірна Україна у фінальному поєдинку плей-оф відбору Євро-2024 зустрінеться з Ісландією. Нашу команду влаштує тільки переможний рахунок.

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Сабо запропонував замінити Зінченка

Команда Ісландії доволі неприємний суперник для "синьо-жовтих". У цьому на власному досвіді пересвідчився Йожеф Сабо. Під його керівництвом збірна України втратила очки у домашньому поєдинку кваліфікації на ЧЄ-2000.

Досвідчений фахівець поділився своїми думками щодо складу команди на фінальний матч. Йожеф Йожефович вважає, що Олександра Зінченка не повинно бути в стартовій одинадцятці.

"У мене викликає побоювання Мудрик. Якщо в нього не буде простору, то йому буде складно. Він не позиційний гравець і йому важко грати при насиченому захисті зі страховкою.

Зінченко через травму пропустив шість ігор за Арсенал. Можливо, Ребров помилився, випустивши його проти Боснії, сподіваючись, що він стане сполучною ланкою. Зінченка в жодному разі не потрібно випускати, треба його поберегти, ісландці ще ті костоломи. Замість нього можна випустити Шапаренка або Маліновського, але це вирішувати Реброву", – зазначив Сабо.

Нагадаємо, що збірна Україна у півфіналу плей-оф здобула вольову перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:1). Вирішальним став вихід на поле Романа Яремчука, який забив гол та віддав асист на Довбика.

Збірна України під керівництвом Йожефа Сабо двічі зіграла проти Ісландії у відборі ЧЄ-2000. Домашній поєдинок завершився внічию 1:1, а на виїзді українці перемогли завдяки голу з пенальті Сергія Реброва.