Україна хоче провести матчі чемпіонату світу-2030 у Криму та Донбасі
Джерело:УАФ
У четвер, 3 листопада, відбулось засідання у Будинку футболу. Під час наради обговорили питання підготовки спільної заявки Іспанії, Португалії та України на проведення ЧС-2030.
Віцепрезидент Української асоціації футболу Юрій Запісоцький зробив сміливу заяву щодо місць проведень матчів чемпіонату світу-2030. За його словами, УАФ розглядає варіант із проведення поєдинків по усіх країні.
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Смілива заява щодо Мундіалю
У тому числі Запісоцький врахував тимчасово окупований Крим та Донбас. ЗСУ робить усе можливе, щоб ці бажання втілились у реальність. І футбол повернувся у вже звільнені території.
Наголошую, що під час підготовки необхідних документів нашими підрозділами потрібно враховувати, що ми розглядаємо варіанти проведення матчів ЧС-2030 на всій території України, у тому числі – Донбасу та Криму. Тому прошу опрацювати інформацію про об'єкти, які можна буде задіяти для проведення чемпіонату світу в нашій країні з урахуванням цієї вимоги
– заявив Запісоцький.
Нагадаємо, що 5 жовтня стало відомо про бажання України прийняти ЧС-2030. Українська сторона хоче це зробити разом із Іспанією та Португалією.
У нашій країні можуть провести поєдинки однієї з груп Мундіалю.
Такий проєкт має повну підтримку президента УЄФА Александера Чеферіна. Також заявку України підтримують президент УАФ Андрій Павелко, уряди та очільники країн.
Після цієї інформації у Росії почало серйозно "підгорати".
Конкуренти України у боротьбі за ЧС-2030
- Також на розгляді є спільна заявка Саудівської Аравії, Єгипту та Греції.
- Серед інших кандидатів – представники Південної Америки.