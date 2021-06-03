Україна – Франція: стало відомо, де відбудеться футбольний матч між збірними

3 червня 2021 , 12:54
Читать новость на русском

Джерело:

УАФ

Збірна України з футболу у відборі на чемпіонат світу 2022 року зіграє проти збірної Франції. Цей матч відбудеться в Києві.

Чи не головний матч збірної України у відборі на Мундіаль в Українській асоціації футболу вирішили провести у Києві.

Варте уваги Динамо, збірна України чи Тоттенхем: кого тренуватиме Ребров після Ференцвароша

Матч Україна – Франція відбудеться на НСК "Олімпійський" 4 вересня. Початок матчу о 21:45.

  • Нагадаємо, перший матч між цими командами у Франції закінчився внічию 1:1. За українців відзначився Сидорчук.
  • З таким же рахунком 1:1 закінчилися і два наступні матчі у відборі на ЧС-2022, які збірна України проводила в Києві на НСК "Олімпійський" – проти Фінляндії та Казахстану. Хоча попередньо ці два матчі мали відбутися на "Арені Львів". Але до Києва їх перенесли через карантинні обмеження у Львові. Але й в Києві ігри відбулася за порожніх трибун через посилення карантину в столиці.
  • Перед матчем з Францією у Києві, збірна України зіграє виїздний матч проти Казахстану 1 вересня.
  • До кінця 2021 року в Україні, окрім матчу з Францією, відбудеться ще два матчі збірної – 12 жовтня проти збірної Боснії та Герцеговини у відборі на ЧС-2022, а 11 листопада – спаринг проти Болгарії. Де відбудуться ці матчі – поки невідомо. 
Автор: Ігор Саджениця