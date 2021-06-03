Чи не головний матч збірної України у відборі на Мундіаль в Українській асоціації футболу вирішили провести у Києві.
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Матч Україна – Франція відбудеться на НСК "Олімпійський" 4 вересня. Початок матчу о 21:45.
- Нагадаємо, перший матч між цими командами у Франції закінчився внічию 1:1. За українців відзначився Сидорчук.
- З таким же рахунком 1:1 закінчилися і два наступні матчі у відборі на ЧС-2022, які збірна України проводила в Києві на НСК "Олімпійський" – проти Фінляндії та Казахстану. Хоча попередньо ці два матчі мали відбутися на "Арені Львів". Але до Києва їх перенесли через карантинні обмеження у Львові. Але й в Києві ігри відбулася за порожніх трибун через посилення карантину в столиці.
- Перед матчем з Францією у Києві, збірна України зіграє виїздний матч проти Казахстану 1 вересня.
- До кінця 2021 року в Україні, окрім матчу з Францією, відбудеться ще два матчі збірної – 12 жовтня проти збірної Боснії та Герцеговини у відборі на ЧС-2022, а 11 листопада – спаринг проти Болгарії. Де відбудуться ці матчі – поки невідомо.