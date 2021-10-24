Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція вирішального матчу у боротьбі за "Фінал чотирьох"

Жіноча збірна України з футзалу 24 жовтня проведе свій останній та вирішальний матч в основному раунді Євро-2022. Поєдинок проти Фінляндії можна переглянути на сайті Спорт 24.

Все або нічого

Матч, у якому визначиться учасник "Фіналу чотирьох", відбудеться на "Боско Арені" у Львові. Україна на очах рідних фанатів прийме фінську збірну, яка відзначається своєю непоступливістю.

До теми День Х настав: шлях України та Фінляндії у пекельній боротьбі за "Фінал чотирьох"

Пригадаємо, як грали національної команди у групі 3 в основному раунді Євро-2022. В обох збірних по 6 очок, але завдяки кращій статистиці лідером групи до матчу підходить саме українська команда.

Результати матчів України

Чехія – Україна 4:5

Україна – Бельгія 7:0

Результати поєдинків Фінляндії

Фінляндія – Бельгія 3:0

Чехія – Фінляндія 1:3

Вже не перша зустріч

Востаннє Україна та Фінляндія грали між собою на початку січня 2020 року на міжнародному турнірі Lviv Freedom Cup. Та зустріч завершилась переконливою перемогою "синьо-жовтих" – 5:2. Найбільшою кривдницею фінок тоді стала Гриценко. Ксенія відзначилась "покером" – чотири голи. А крапку у грі поставила Анна Шульга. Цікаво, що саме у цій грі українки оформили свою розкішну гольову комбінацію, яка розірвала інтернет.

Початок зустрічі о 17:00.

Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція