Все или ничего

Матч, в котором определится участник "Финала четырех", состоится на "Боско Арене" во Львове. Украина на глазах родных фанатов примет финскую сборную, которая отличается своей неуступчивостью.

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Вспомним, как играли национальной команды в группе 3 в основном раунде Евро-2022. У обеих сборных по 6 очков, но благодаря лучшей статистике лидером группы к матчу подходит именно украинская команда.

Результаты матчей Украины

Чехия – Украина 4:5

Украина – Бельгия 7:0

Результаты поединков Финляндии

Финляндия – Бельгия 3:0

Чехия – Финляндия 1:3

Уже не первая встреча

Последний раз Украина и Финляндия играли между собой в начале января 2020 года на международном турнире Lviv Freedom Cup. Та встреча завершилась убедительной победой "сине-желтых" – 5:2. Наибольшей обидчицей финок тогда стала Гриценко. Ксения отличилась "покером" – четыре гола. А точку в игре поставила Анна Шульга. Интересно, что именно в этой игре украинки оформили свою роскошную голевую комбинацию, которая разорвала интернет.

Начало встречи в 17:00.

Украина – Финляндия: онлайн-трансляция