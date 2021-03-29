Україна сама подарувала Фінляндії нічию у другому відбірковому матчі на чемпіонат світу-2022. Головний наставник української збірної Андрій Шевченко поділився враженнями після поєдинку.

Враження від матчу

На післяматчевій пресконференції Андрій Шевченко розповів про поєдинок, дебютний гол Мораеса та схему у п'ять захисників.

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Андрій Миколайович задоволений грою своїх підопічних, але от останні хвилини волів би забути через цілу низку помилок від українців. Фатальна обрізка Віталія Миколенка – це ціла серія з помилок футболістів збірної України.

П'ять хвилин ми провели не так, як повинні були догравати. Ми втратили сьогодні перемогу. А загалом команда грала дуже добре, виконувала установку протягом 85-ти хвилин,

– заявив наставник.

Шевченко вгадав із замінами, а особливо змінивши нападника Романа Яремчука на Жуніора Мораеса. Натуралізований українець ледь не з першого дотику відкрив рахунок у зустрічі. Цей гол став для форварда Шахтаря дебютним у футболці національної команди. Наставник задоволений грою Мораеса, який значно підсилив гру попереду.

Втрачена перемога

На думку Шевченка, у суперників не було багато моментів, вони просто вибивали м'яч на частину поля нашої команди, де їх атакувальні футболісти могли зачепитись за м'яч та створити небезпеку біля воріт Бущана.

"В останні п’ять-сім хвилин зустрічі в них були моменти. Як я вже сказав, вважаю, що ми недограли кінцівку матчу. Але це більше пов'язано не з моментами суперника, а з нашими діями. Я думаю, що це послужить нам хорошим уроком. Ми трошки розгубилися, були обрані неправильні позиції. Можливо, далася взнаки втома в кінці поєдинку, а докричатися було неможливо. Була серія таких помилок, які, будемо сподіватися, більше не повторяться", – зазначив тренер збірної України.

Українська команда грала весь поєдинок із 5 захисниками, які вдало руйнували атаки фінів. Українці практично нічого не дозволили створити супернику. Натомість самі подарували гол після обрізки Віталія Миколенка.

Хороший контроль м'яча постійні атаки не дозволили команді Шевченка здобути першу перемогу у відборі на чемпіонат світу 2022 року. Українські футболісти можуть грати за тактикою у 5 захисників, так і за схемою 4-3-3. Однак фізична форма українців бажає кращого.

Наступний матч українська збірна зіграє 31 березня проти Казахстану. Початок зустрічі о 21:45.