Україна дорожча за Росію: скільки коштують учасники плей-офф ЧС-2022

У Європі завершився груповий етап кваліфікації на чемпіонат світу. За підсумками відбору визначилися 10 учасників ЧС-2022 та ще 12 команд, які розіграють три путівки на Мундіаль у плей-офф. Серед цих команд і збірна України, склад якої дорожчий за російський.

4 потенційні суперники України мають дорожчий склад

Учасники раунд плей-офф розділені на так звані два кошики – сіяні та несіяні команди. До числа сіяних входять збірні, які набрали більше очок на груповому етапі. Україна серед усіх учасників плей-офф набрала найменше очок.

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Склад України, яким "синьо-жовті" грали у листопаді, один з найдорожчий серед несіяних збірних. За даними Transfermarkt, вартість заявки України складає 187,80 мільйона євро.

Серед несіяних команд дорожчий склад на момент виходу у плей-офф мали тільки Польща й Туреччина.

Натомість "синьо-жовті" дорожчі, аніж збірна Росії – 153,25 мільйона євро. Росіяни входять до числа сіяних команд, однак Україна не зможе зіграти проти Росії.

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Усі потенційні суперники України, окрім Уельсу, мають дорожчий склад. Серед усіх учасників раунду плей-офф Україна розмістилася на 7-й сходинці по вартості складу.

Очолює рейтинг збірна Португалії – 775 мільйонів євро.

Вартість учасників плей-офф

1. Португалія – 775 мільйонів євро

2. Італія – 663,50 мільйона євро

3. Польща – 293,30 мільйона євро

4. Туреччина – 272,75 мільйона євро

5. Шотландія – 257,45 мільйона євро

6. Швеція – 202,90 мільйона євро

7. Україна – 187,80 мільйона євро

8. Росія – 153,25 мільйона євро

9. Уельс – 143,95 мільйона євро

10. Австрія – 121,70 мільйона євро

11. Чехія – 117,80 мільйона євро

12. Північна Македонія – 49,03 мільйона євро