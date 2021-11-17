4 потенциальных соперника Украины имеют более дорогой состав

Участники раунд плей-офф разделены на так называемые две корзины – сеяные и несеянные команды. В число сеяных входят сборные, набравшие больше очков на групповом этапе. Украина среди всех участников плей-офф набрала меньше очков.

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Состав Украины, которым "сине-желтые" играли в ноябре, один из самых дорогих среди несеянных сборных. По данным Transfermarkt, стоимость заявки Украины составляет 187,80 миллионов евро.

Среди несеянных команд самый дорогой состав на момент выхода в плей-офф имели только Польша и Турция.

В то же время "сине-желтые" дороже, чем сборная России – 153,25 миллиона евро. Россияне входят в число сеяных команд, однако Украина не сможет сыграть против России.

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Все потенциальные соперники Украины, кроме Уэльса, имеют более дорогой состав. Среди всех участников раунда плей-офф Украина разместилась на 7-й строчке по стоимости состава.

Возглавляет рейтинг сборная Португалии – 775 миллионов евро.

Стоимость участников плей-офф

1. Португалия – 775 миллионов евро

2. Италия – 663,50 миллиона евро

3. Польша – 293,30 миллиона евро

4. Турция – 272,75 миллиона евро

5. Шотландия – 257,45 миллиона евро

6. Швеция – 202,90 миллиона евро

7. Украина – 187,80 миллиона евро

8. Россия – 153,25 миллиона евро

9. Уэльс – 143,95 миллиона евро

10. Австрия – 121,70 миллиона евро

11. Чехия – 117,80 миллиона евро

12. Северная Македония – 49,03 миллиона евро