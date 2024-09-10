Перший матч Ліги націй сезону-2024/25 виявився невдалим для "синьо-жовтих". Українці поступилися Албанії з рахунком 1:2, пише 24 Канал.

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Хто зіграє в основі проти Чехії

Виправляти турнірне становище підопічним Сергія Реброва доведеться в наступних поєдинках. Першим таким екзаменом на міцність стане гра проти Чехії.

Тим часом тренерський штаб "синьо-жовтих" визначився зі стартовим складом. Перший поєдинок проти Албанії пропустив Михайло Мудрик. А от на другу гру вінгер Челсі потрапив до заявки. Загалом Ребров зробив аж 6 замін у порівнянні з попереднім поєдинком.

ЗБІРНА УКРАЇНИ: Трубін – Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Зінченко, Степаненко, Шапаренко – Ярмоленко, Мудрик, Ванат.

Склад України / фото УАФ

Нагадаємо, що виїзний поєдинок Україна знову зіграє у Празі. Гра на стадіоні "Eden Arena" розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що збірна Чехії теж невдало розпочала Лігу націй. У стартовому поєдинку "народна команда" поступилася Грузії з рахунком 1:4.