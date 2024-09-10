Первый матч Лиги наций сезона 2024/25 оказался неудачным для "сине-желтых". Украинцы уступили Албании со счетом 1:2, пишет 24 Канал.

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Кто сыграет в основе против Чехии

Исправлять турнирное положение подопечным Сергея Реброва придется в следующих поединках. Первым таким экзаменом на прочность станет игра против Чехии.

Тем временем тренерский штаб "сине-желтых" определился со стартовым составом. Первый поединок против Албании пропустил Михаил Мудрик. А вот на вторую игру вингер Челси попал в заявку. В общей сложности Ребров сделал 6 замен по сравнению с предыдущим поединком.

СБОРНАЯ УКРАИНЫ: Трубин – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Зинченко, Степаненко, Шапаренко – Ярмоленко, Мудрик, Ванат.

Состав Украины / фото УАФ

Напомним, что выездной поединок Украина снова сыграет в Праге. Игра на стадионе "Eden Arena" начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что сборная Чехии тоже неудачно начала Лигу наций. В стартовом поединке "народная команда" уступила Грузии со счетом 1:4.