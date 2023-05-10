Все через росіян та білорусів: Україна бойкотуватиме юнацький чемпіонат світу з шахів

Українські шахісти не зможуть взяти участь у престижних міжнародних змаганнях. Причина бойкоту не стала сюрпризом.

Україна бойкотуватиме юнацький чемпіонат світу з шахів. Спортсмени з країни-агресора та її поплічниці мають зв'язки з провідною федерацією.

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Нинішні стандарти

На юнацькому чемпіонаті з шахів, який пройде з 5-го по 12-е червня в Батумі (Грузія), "синьо-жовтих" представників не буде. Все через те, що Федерація шахів України повідомила про бойкот молодіжного Мундіалю. Хлопці і дівчат віком від 8-ми до 18-и років не зможуть взяти участь у змаганнях, оскільки на турнірі учасниками стануть росіяни та білоруси. Спортсменів з країни-агресора та її поплічниці допустили до турніру під прапором ФІДЕ. Отож, українська команда вирішила не подавати заявку на чемпіонат світу.

Варто зазначити, що очільником ФІДЕ є російський представник, а саме Аркадій Дворкович, що і могло стати прохідним квитком на змагання для спортсменів з країни агресора та її поплічниці. Також нагадаємо, що низка російських шахістів втікають зі своєї країни. Черговим спортсменом, який відхрестився від країни-агресорки став російський гросмейстер Олексій Сарана, який відтепер представлятиме іншу європейську державу на міжнародній арені.

Додамо, що до варіанту з бойкотом змагань, участь в яких братимуть росіяни та білорусів, дійшла і українська збірна з дзюдо, яка також вирішила ігнорувати чемпіонат світу зі свого виду спорту. Проте таке рішення викликало низку негативних відгуків зі сторони спортсменів, зокрема, свою думку висловили Дар'я Білодід та Артем Лесюк.