Черговим спортсменом, який відхрестився від країни-агресорки став російський гросмейстер Олексій Сарана. Відтепер на міжнародних змаганнях шахіст представлятиме Сербію.

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Це випливає з профілю гросмейстера на сайті Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ), де з'явився прапор Сербії на його фотографії. 23-річний шахіст у березні цього року виграв чемпіонат Європи, який відбувся у цій балканській країні. Крім того, Сарана вже кілька років мешкає у Белграді. В рейтингу ФІДЕ він займає 50-те місце.

Зазначимо, що Сарана став четвертим російським шахістом, який змінив громадянство з березня нинішнього року. Від країни-агресорки відмежувалася чемпіонка світу Олександра Костенюк, яка перейшла під прапор Швейцарії, 54-й номер ФІДЕ Олександр Предке виступатиме за Сербію, а чемпіон Європи 2006 Євгеній Алексєєв захищатиме прапор Ізраїлю.

Така стрімка зміна громадянства пов'язана з переходом Федерації шахів Росії до складу Азійської шахової федерації. Очевидно такі перспективи не надто тішили власників паспорта з триколором.