Бригада арбітрів

Матч збірних України та Боснії і Герцеговини розсудить німецька бригада арбітрів. Очолить її 40-річний суддя Фелікс Цвайєр.

Варте уваги Головне – це 3 очки, – Петраков прокоментував важливу перемогу України над Фінляндією

Цвайєр не чужий рефері для "синьо-жовтих". У його кар'єрі вже робота на одному матчі збірної України. У 2012 році німець працював на товариському матчі української команди з Австрією. Та зустріч завершилась не на користь українців – поразка 2:3.

Фелікс арбітр ФІФА з 2012 року. А з 2013 обслуговує матчі національних збірних.

На лініях поля працюватимуть Марко Ахмюллер і Крістіан Діта. Четвертий суддя – Свен Яблонський. Системою VAR керуватиме Бастіан Данкерт, а його помічником буде Ян Зайдель.

Матч 8-го туру групового раунду відбору ЧС-2022 Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня у Львові. Стартовий свисток на "Арені Львів" пролунає о 21:45.