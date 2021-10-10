Бригада арбітрів
Матч збірних України та Боснії і Герцеговини розсудить німецька бригада арбітрів. Очолить її 40-річний суддя Фелікс Цвайєр.
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Цвайєр не чужий рефері для "синьо-жовтих". У його кар'єрі вже робота на одному матчі збірної України. У 2012 році німець працював на товариському матчі української команди з Австрією. Та зустріч завершилась не на користь українців – поразка 2:3.
- Фелікс арбітр ФІФА з 2012 року. А з 2013 обслуговує матчі національних збірних.
На лініях поля працюватимуть Марко Ахмюллер і Крістіан Діта. Четвертий суддя – Свен Яблонський. Системою VAR керуватиме Бастіан Данкерт, а його помічником буде Ян Зайдель.
- Підопічні Олександра Петракова здобули важливу перемогу над Фінляндією (1:2). Голами за "синьо-жовтих" відзначились Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.
- Після семи турів українці йдуть другими, у їх активі 8 очок.
- Боснія і Герцеговина посідає третє місце у групі, поступаючись українській збірній двома балами.