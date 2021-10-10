"Слизький рахунок? Я про нього не думав"

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков поспілкувався із журналістами після матчу з фінами. Цього разу наставник був більш багатослівним, якщо порівнювати його пресконференцію перед поєдинком.

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Дуже важка гра, стан важкий у мене, але зараз вже стало легше. Слизький рахунок? Я про нього не думав. Останні дві гри забивали нам на 90+6-й, 90+3-й. Ці останні хвилини довго тягнулися. Дуже довго йшов цей компенсований час. Головне – це 3 очки,

– зазначив Петраков.

На 86-й хвилині поле покинув Андрій Ярмоленко. Ще після першого тайму один із лідерів команди тримався за спину. Український спеціаліст розповів про стан здоров'я гравця Вест Хема: "Стан Ярмоленка? Думаю, що травма несерйозна. Такі речі лікар завжди каже вранці. Андрій – боєць, досвідчений футболіст. Думаю, все буде нормально".

Також вже після першого тайму на лаву для запасних сів захисник Едуард Соболь. Фахівець сподівається, що футболіст буде у строю перед поєдинком із Боснією і Герцеговиною.

Це перша перемога України на чолі з Олександром Петраковим. До цього українці тричі розписували мирову.

Фінляндія не здивувала Петракова

Олександр Васильович зазначив, що разом із тренерським штабом добре розібрали гру Фінляндії та підготували команду до важливого поєдинку. Фіни нічим не здивували Петракова, його підопічні виконали усе, що перед ними ставили тренери.