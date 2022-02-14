Україна без медалей, Норвегія у лідерах: результати Олімпіади в Пекіні за 14 лютого

На зимових Олімпійських іграх у Пекіні 14-го лютого розіграли ще чотири комплекти нагород. Українські спортсмени не зачепилися за медалі.

Найбільше медалей здобула Норвегія, повідомляє 24 канал. У норвезької збірної вже 9 золотих, 5 срібних та 7 бронзових нагород.

До теми Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні

На другому місці в медальному заліку Німеччина, в якої на одну золоту нагороду менше. Всього німці здобули 15 медалей. На п'яти Німеччині наступає США – 7 золотих, 6 срібних та 3 бронзові медалі.

Бобслей (монобоб, жінки)

1. Кайлі Хамфріс (США)

2. Елана Меєрс (США)

3. Крістін де Брюїн (Канада)

…

20. Лідя Гунько (Україна)

Фігурне катання (танці на льоду)

1. Габріела Пападакіс – Гійом Сізерон (Франція)

2. Вікторія Синіцина – Микита Кацалапов (ОКР)

3. Медісон Хаббелл – Закарі Донохью (США)

...

20. Олександра Назарова – Максим Нікітін (Україна)

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Фрістайл (акробатика, жінки)

1. Сюй Ментао (Китай)

2. Ганна Гуськова (Білорусь)

3. Меган Нік (США)

Стрибки з трампліна (HS140, командний турнір, чоловіки)

1. Австрія

2. Словенія

3. Німеччина

. У вівторок, 15-го лютого, на Олімпіаді в Пекіні розіграють 9 комплектів нагород. Олімпійські ігри закінчаться 20-го лютого.