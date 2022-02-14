Больше всего медалей завоевала Норвегия, сообщает 24 канал. У норвежской сборной уже 9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград.

К теме Медальный зачет зимней Олимпиады-2022 в Пекине

На втором месте в медальном зачете – Германия, у которой на одну золотую награду меньше. В общем немцы завоевали 15 медалей. На пятки Германии наступают США – 7 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали.

Бобслей (монобоб, женщины)

1. Кайли Хамфрис (США)

2. Элана Мейерс (США)

3. Кристин де Брюин (Канада)

…

20. Лидия Гунько (Украина)

Фигурное катание (Танцы на льду)

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

2. Виктория Синицына – Никита Кацалапов (ОКР)

3. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США)

...

20. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)

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Фристайл (акробатика, женщины)

1. Сюй Ментао (Китай)

2. Анна Гуськова (Беларусь)

3. Меган Ник (США)

Прыжки с трамплина (HS140, командный турнир, мужчины)

1. Австрия

2. Словения

3. Германия

Важно. Во вторник, 15-го февраля, на Олимпиаде в Пекине разыграют 9 комплектов наград. Олимпийские игры закончатся 20-го февраля.