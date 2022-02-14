Больше всего медалей завоевала Норвегия, сообщает 24 канал. У норвежской сборной уже 9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград.
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На втором месте в медальном зачете – Германия, у которой на одну золотую награду меньше. В общем немцы завоевали 15 медалей. На пятки Германии наступают США – 7 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали.
Бобслей (монобоб, женщины)
1. Кайли Хамфрис (США)
2. Элана Мейерс (США)
3. Кристин де Брюин (Канада)
…
20. Лидия Гунько (Украина)
Фигурное катание (Танцы на льду)
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
2. Виктория Синицына – Никита Кацалапов (ОКР)
3. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США)
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20. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)
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Фристайл (акробатика, женщины)
1. Сюй Ментао (Китай)
2. Анна Гуськова (Беларусь)
3. Меган Ник (США)
Прыжки с трамплина (HS140, командный турнир, мужчины)
1. Австрия
2. Словения
3. Германия