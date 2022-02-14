Найбільше медалей здобула Норвегія, повідомляє 24 канал. У норвезької збірної вже 9 золотих, 5 срібних та 7 бронзових нагород.

До теми Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні

На другому місці в медальному заліку Німеччина, в якої на одну золоту нагороду менше. Всього німці здобули 15 медалей. На п'яти Німеччині наступає США – 7 золотих, 6 срібних та 3 бронзові медалі.

1. Кайлі Хамфріс (США)
2. Елана Меєрс (США)
3. Крістін де Брюїн (Канада)

20. Лідя Гунько (Україна)

1. Габріела Пападакіс – Гійом Сізерон (Франція)
2. Вікторія Синіцина – Микита Кацалапов (ОКР)
3. Медісон Хаббелл – Закарі Донохью (США)
...
20. Олександра Назарова – Максим Нікітін (Україна)

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1. Сюй Ментао (Китай)
2. Ганна Гуськова (Білорусь)
3. Меган Нік (США)

1. Австрія
2. Словенія
3. Німеччина