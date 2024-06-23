Збірна України в другому матчі на Євро-2024 перемогла Словаччину з рахунком 2:1. Вирішальний гол на 80-й хвилині забив форвард "синьо-жовтих" Роман Яремчук.

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В УЄФА відзначили гол Яремчука

28-річний нападник з'явився на полі на 67-й хвилині матчу, замінивши Артема Довбика. На той момент рахунок на табло був нічийним – 1:1. Це абсолютно не влаштовувало команду Сергія Реброва.

За 10 хвилин до завершення основного часу Яремчук отримав геніальний пас від Шапаренка та другим дотиком переправив м'яч до сітки воріт суперника.

Європейський футбольний союз оцінив переможний гол українця та включив до числа претендентів на звання найкращого голу другого туру Євро-2024.

Серед номінантів також гол хавбека збірної Данії Мортена Юльмана у ворота Англії (1:1), гол вінгера Швейцарії Джердана Шакірі у ворота збірної Шотландії (1:1), а також захисника збірної Австрії Гернота Траунера в поєдинку з командою Польщі (3:1).

Відео голів-претендентів на звання найкращого голу 2-го туру ЧЄ

Зазначимо, що найкращим голом 1-го туру Євро-2024 було визнано результативний удар у виконанні захисника збірної Туреччини Мерта Мюлдюра в грі проти збірної Грузії (3:1).

Нагадаємо, що наступний матч збірна України зіграє 26 червня проти Бельгії. У квартеті Е перед завершальним туром усі команди набрали по три бали.