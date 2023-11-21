Україна – Азербайджан: онлайн-трансляція матчу кваліфікації на молодіжне Євро-2025

Команда Унаї Мельгоси має намір позитивно завершити рік та зберегти стовідсотковий показник у відборі. Для цього їм потрібно у номінально домашній грі в іспанській Мурсії переграти аутсайдера групи.

Збірна України U-21 сьогодні, 21 листопада, проведе заключний матч у 2023 році. Команда Унаї Мельгоси в рамках кваліфікації на молодіжне Євро-2025 зустрінеться з Азербайджаном, пише 24 канал. Початок – о 20:00 за київським часом.

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Іспанець очолив команду після успішного Євро-2023, де підопічні Ротаня дістались півфіналу. Втім у новому циклі Україна продовжує тішити своїх фанатів.

У відборі на Євро-2025 команда Мельгоси виграла 4 з чотирьох матчів, причому три з них – насухо. Головною звитягою "синьо-жовтих" стала перемога над чинними чемпіонами Європи U-21 Англією (3:2).

Це дозволяє Україні впевнено очолювати групу. Англійці розташувались у трьох балах позаду, інші команди відстають вже на 6+ очок. Серед них і наш найближчий суперник Азербайджан. У кавказців 3 очки в активі, але за додатковими показниками команда йде останньою.

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Відзначимо, що напряму на чемпіонат Європи вийдуть дев'ять переможців груп та три найкращі команди, що посядуть другі місця. Інші шість збірних-віцечемпіонок зіграють у стикових матчах за три перепустки. Сам турнір пройде у червні 2025-го в Словаччині.

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