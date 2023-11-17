Україна U-21 – Люксембург U-21 – 4:0

Голи: Ванат (35), Батагов (63), Волошин (66), Краснопір (74).

Молодіжна збірна України провела свій четвертий матч у відборі на Євро-2025. Підопічні Унаї Мельгоси вдруге здолали однолітків із Люксембургу, забивши чотири м'ячі, пише 24 Канал.

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Україна вдруге розгромила Люксембург

"Жовто-сині" здобули чергові три очки завдяки голам Владислава Ваната, Арсена Батагова, Назара Волошина та Ігора Краснопіра. При цьому українцям вдалося зберегти власні ворота на замку.

Збірна України U-21 продовжує очолювати турнірну таблицю своєї кваліфікаційної групи, маючи в активі максимальні 12 очок. Відрив від англійців, які мають гру в запасі, складає 6 балів.

Нагадаємо, в першому колі команда Унаї Мельгоси розгромила Люксембург на полі суперника з рахунком 3:0. Збірна Люксембургу де-факто втратила шанси поборотися за путівку на Євро-2025.

Довідка. За форматом кваліфікації напряму на Євро-2025 потраплять переможці груп та три найкращі другі місця. Ще шість віцечемпіонів розіграють три путівки у стикових матчах.