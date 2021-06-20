Україна – Австрія: вирішальний матч
Україна та Австрія зіграють вирішальний матч у групі С. Цікаво, що команді Андрія Шевченка буде достатньо розписати мирову, щоб вийти у плей-офф Євро-2020.
Оце так Капітан збірної України Ярмоленко – у символічній збірній Євро-2020
У попередніх двох турах українці поступились Нідерландам (3:2) та переграли Північну Македонію (2:1). В обидвох матчах голами у "синьо-жовтій" футболці відзначались два футболісти – Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.
Наш майбутній суперник у першому турі впевнено здолав гравців із Північної Македонії (3:1), а вже у наступному поєдинку австрійці поступились нідерландцям (2:0).
Тренерський штаб збірної України не зможе розраховувати на травмованого Олександра Зубкова. Натомість у загальну групу повернувся захисник Денис Попов, який через ушкодження не потрапив у заявку "синьо-жовтих" на гру другого туру Євро-2020.
Історія протистоянь
- Команди між собою зустрічались лише два рази. Два поєдинки мали товариський характер. У 2011 році перемогу з рахунком 2:1 святкували українців. У тій грі голами у нашій збірній відзначались Артем Мілевський та Марко Девіч.
- Друга зустріч між цими збірними була у 2012 році. Тоді у гольовій перестрілці завдяки результативному пострілу Арнаутовича австрійці пішли з поля переможцями 3:2. За українську команду дубль записав Олег Гусєв.
Що прогнозують букмекери Favbet
Експерти віддають невелику перевагу команді Шевченка – 3,60. Перемога Австрії оцінена у 3,95. мирова у зустрічі, яка влаштує українців – 2,02.
Наприклад, мирова 1:1 оцінена у 4, а "суха" нічия (0:0) – 4,60. Не слід чекати великої кількості голів. Мінімальна перемога України – 9. На такий же результат, але вже на користь австрійців можна зробити ставку з коефіцієнтом 9,40.
Ймовірно, що першими будуть радіти українські фанати. Підопічні Шевченка першими заб'ють у матчі – 2,19. А те, що першими нулі на табло розмочать гості – 2,29.
- Хто може стати автором голу? У попередніх зустрічах Ярмоленко та Яремчук стали справжніми лідерами атаки української команди. У цьому протистоянні на їх голи також дають найкращі коефіцієнти – 3 та 2,80 відповідно.
- За Австрію можуть відзначитись голом Марко Арнаутович та Саша Калайджич. На обох по 3,40.