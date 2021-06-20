Україна – Австрія: вирішальний матч

Україна та Австрія зіграють вирішальний матч у групі С. Цікаво, що команді Андрія Шевченка буде достатньо розписати мирову, щоб вийти у плей-офф Євро-2020.

Оце так Капітан збірної України Ярмоленко – у символічній збірній Євро-2020

У попередніх двох турах українці поступились Нідерландам (3:2) та переграли Північну Македонію (2:1). В обидвох матчах голами у "синьо-жовтій" футболці відзначались два футболісти – Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

Наш майбутній суперник у першому турі впевнено здолав гравців із Північної Македонії (3:1), а вже у наступному поєдинку австрійці поступились нідерландцям (2:0).

Обидві збірні у таблиці мають у своєму активі по 3 очки. Але вище розташовується українська команда. З групи у плей-офф вже гарантовано вийшла збірна Нідерландів – 6 пунктів.

Тренерський штаб збірної України не зможе розраховувати на травмованого Олександра Зубкова. Натомість у загальну групу повернувся захисник Денис Попов, який через ушкодження не потрапив у заявку "синьо-жовтих" на гру другого туру Євро-2020.

Історія протистоянь

Команди між собою зустрічались лише два рази. Два поєдинки мали товариський характер. У 2011 році перемогу з рахунком 2:1 святкували українців. У тій грі голами у нашій збірній відзначались Артем Мілевський та Марко Девіч.

Друга зустріч між цими збірними була у 2012 році. Тоді у гольовій перестрілці завдяки результативному пострілу Арнаутовича австрійці пішли з поля переможцями 3:2. За українську команду дубль записав Олег Гусєв.

Матч 3-го туру групи С Євро-2020 Україна – Австрія відбудеться 21 червня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00.

Що прогнозують букмекери Favbet

Експерти віддають невелику перевагу команді Шевченка – 3,60. Перемога Австрії оцінена у 3,95. мирова у зустрічі, яка влаштує українців – 2,02.

Наприклад, мирова 1:1 оцінена у 4, а "суха" нічия (0:0) – 4,60. Не слід чекати великої кількості голів. Мінімальна перемога України – 9. На такий же результат, але вже на користь австрійців можна зробити ставку з коефіцієнтом 9,40.

Ймовірно, що першими будуть радіти українські фанати. Підопічні Шевченка першими заб'ють у матчі – 2,19. А те, що першими нулі на табло розмочать гості – 2,29.

У поєдинку проти Північної Македонії українці били пенальті, але Руслану Маліновському не вдалось перехитрити голкіпера суперника. У цій зустрічі на 11-метровий удар дають 2,90. Не варто чекати брудної гри від футболістів. Обидві збірні завершать матч у повних складах – 1,13.