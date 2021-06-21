Фани України знову запалили в Бухаресті: організували величезну патріотичну колону – відео

Перед матчем збірних України та Австрії на Євро-2020 вболівальники "синьо-жовтих" провели масштабний марш. Такою ходою вони пройшли до "Національного стадіону" в Бухаресті.

Гра між "синьо-жовтими" та "червоно-білими" стартувала о 19:00 21 червня. Для обох збірних матч є дуже важливим. Адже за його результатом визначиться учасник раунду плейоф.

Зверніть увагу Ще один хіт Євро: вболівальники України та Австрії разом скандували "Хто не скаче – той москаль"

Масштабна хода українських фанів у Бухаресті

У столиці Румунії зібралися вболівальники з різних міст України. Про це, зокрема, свідчать відповідні банери.

Участь у ході взяли кілька сотень фанатів. На одному з оприлюднених відео видно, що марш розтягнувся приблизно в 1 кілометр.

"Синьо-жовті" заполонили вулиці Бухареста! Неймовірний вболівальницький дух!

– мовиться у дописі.

Україна – Австрія на Євро-2020: масштабна хода українських уболівальників – відео

Інші ефектні акції за участю "синьо-жовтих" фанатів

Напередодні матчу українські фанати вкотре заспівали свій хіт "Путін – х*йло". Крім того, дорогою до Бухареста пролунала "Червона рута".

А вже за кілька хвилин до самої гри на стадіоні в Бухаресті українські вболівальники неймовірно виконали гімн України.

Україна – Австрія на Євро-2020: головне

Гра на "Національному стадіоні" в Бухаресті розпочалася о 19:00. Головний арбітр – Джюнейт Чекір (Туреччина).

На Євро-2020 обидві збірні провели по два матчі. Як Україна, так і Австрія програли Нідерландам та перемогли Північну Македонію.

Наразі саме Україна утримує друге місце, яке гарантує участь в 1/8 фіналу Євро. Команда, що посяде друге місце в групі C, зіграє 26 червня на "Вемблі" проти Італії.

Україна та Австрія ніколи не грали в офіційних матчах. Збірні провели два товариські поєдинки та мають по одній перемозі.

Докладніше про