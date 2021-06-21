Гра Україна – Австрія відбудеться у Бухаресті 21 червня. За день до протистояння румунську столицю окупували як українські, так і австрійські шанувальники футболу.
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Дружба фанатів Австрії та України
Наразі немає жодних підстав говорити про ворожнечу українців і австрійців. На додачу до "Путін – ху*ло" фанати "синьо-жовтих" навчили своїх "червоно-білих" побратимів ще однієї проукраїнської кричалки – "Хто не скаче – той москаль". Про це свідчать кадри з однієї з центральних вулиць Бухареста, що опинилися в розпорядженні журналістів 24 каналу.
Фанати України та Австрії скандують: "Хто не скаче – той москаль": дивіться відео
Але на цьому веселі скандування не закінчилися. За деякий час вболівальники України почали скандувати "Австрія". Натомість австрійці їм відповідали: "Україна".
Кричалка "Австрія – Україна" на Євро-2020: дивіться відео
Протистояння України та Австрії на Євро-2020: головне
- Обидві збірні наразі мають по 3 очки.
- Завдяки додатковим показникам Україна йде другою.
- Хто остаточно посяде друге місце та вийде у плейоф, і має визначити прийдешня гра.
- До наступного раунду проходять перші 2 команди з кожної групи та найкращі з тих, хто посів 3 сходинку.
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