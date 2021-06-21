Гра Україна – Австрія відбудеться у Бухаресті 21 червня. За день до протистояння румунську столицю окупували як українські, так і австрійські шанувальники футболу.

До теми Українські та австрійські фанати заспівали "Путін – ху*ло" перед матчем на Євро-2020: відео

Дружба фанатів Австрії та України

Наразі немає жодних підстав говорити про ворожнечу українців і австрійців. На додачу до "Путін – ху*ло" фанати "синьо-жовтих" навчили своїх "червоно-білих" побратимів ще однієї проукраїнської кричалки – "Хто не скаче – той москаль". Про це свідчать кадри з однієї з центральних вулиць Бухареста, що опинилися в розпорядженні журналістів 24 каналу.

Фанати України та Австрії скандують: "Хто не скаче – той москаль": дивіться відео

Але на цьому веселі скандування не закінчилися. За деякий час вболівальники України почали скандувати "Австрія". Натомість австрійці їм відповідали: "Україна".

Кричалка "Австрія – Україна" на Євро-2020: дивіться відео

Зверніть увагу! Кричалка "Хто не скаче – той москаль" є доволі популярною на українських стадіонах. Крім того, вона не раз лунала на домашніх матчах збірної. Європа ж її вперше на увесь голос почула на грі Україна – Північна Македонія.

Протистояння України та Австрії на Євро-2020: головне

Обидві збірні наразі мають по 3 очки.

Завдяки додатковим показникам Україна йде другою.

Хто остаточно посяде друге місце та вийде у плейоф, і має визначити прийдешня гра.

До наступного раунду проходять перші 2 команди з кожної групи та найкращі з тих, хто посів 3 сходинку.

Актуально Україна – Австрія: де дивитися онлайн матч Євро-2020