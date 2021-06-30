Шевченко гратиме ще обережніше, – експерт Бабій про матч з Англією

Збірна України у гру з Англією на Євро-2020 має шанси перемогти, однак для цього потрібно добре підготуватись. Тренер Андрій Шевченко точно у грі буде обережнішим, ніж під час матчу зі шведами.

Таку думку висловив головний редактор "Футбол 24" Олег Бабій. Він наголосив, що більшість українських футболістів вперше грає на такому рівні.

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"Більш ніж впевнений, що Шевченко гратиме ще обережніше, ніж проти шведів. Він терпітиме і шукатиме свій невеличкий шанс попереду", – заявив Бабій.

За його словами, у більшості представників української збірної немає не тільки досвіду гри на Євро, але й практики гри в таку пору року. Зазвичай вони наприкінці червня повертаються з відпусток та починають готуватися до нового сезону.

Тут у них ще сезон триває, їм доводиться регулярно тренуватися, викладатись на полі в іграх з надзвичайною напругою,

– зауважив Бабій.

Він вважає, що гравцям дійсно бракує фізичної форми. Це відчувалося і під час гри зі Швецією, тоді українці грали в "економному режимі".

Бабій: Збірна Англії – фаворит

Як зазначив експерт, англійська команда – досить сильна. Однак в України вже були спільні ігри, у яких вдавалося перемагати, тому надія на цей матч є також.

"Англія досі на цій стадії турніру не пропустила жодного м'яча у свої ворота. Вони надзвичайно надійні позаду та обережні у грі із суперником", – сказав Бабій.

У них лава запасних величезна, там сидять люди, вартістю у кілька десятків мільйонів євро. В будь-який момент їхній тренер може підсилити гру,

– додав експерт.

Бабій назвав такі переваги України у цьому матчі:

ми виконали завдання "максимум" для себе, тому психологічно буде простіше;

Рим – можна сказати, що ми гратимемо вдома, адже там велика українська діаспора – буде підтримка трибун.

Збірні України та Англії зіграють 3 липня в 1/4 фіналу Євро-2020. Гра відбудеться у Римію Початок поєдинку о 22:00.

Бабій розповів про переваги України у матчі з Англією: відео