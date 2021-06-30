Такое мнение высказал главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий. Он подчеркнул, что большинство украинских футболистов впервые играет на таком уровне.
Интересно Шевченко надеется на поддержку итальянских фанов в матче с Англией на Евро-2020
"Более чем уверен, что Шевченко будет играть еще осторожнее, чем против шведов. Он будет терпеть и искать свой небольшой шанс впереди", – заявил Бабий.
По его словам, у большинства представителей украинской сборной нет не только опыта игры на Евро, но и практики игры в такое время года. Обычно они в конце июня возвращаются из отпусков и начинают готовиться к новому сезону.
Здесь у них еще сезон продолжается, им приходится регулярно тренироваться, выкладываться на поле в играх с Чрезвычайным напряжением,
– отметил Бабий.
Он считает, что игрокам действительно не хватает физической формы. Это чувствовалось и во время игры со Швецией, тогда украинцы играли в "экономном режиме".
Бабий: сборная Англии – фаворит
Как отметил эксперт, английская команда довольно сильная. Однако у Украины уже были совместные игры, в которых удавалось побеждать, поэтому надежда на этот матч есть также.
"Англия до сих пор на этой стадии турнира не пропустила ни одного мяча в свои ворота. Они чрезвычайно надежны позади и осторожны в игре с соперником", – сказал Бабий.
У них скамейка запасных огромная, там сидят люди, стоимостью в несколько десятков миллионов евро. В любой момент их тренер может усилить игру,
– добавил эксперт.
Бабий назвал такие преимущества Украины в этом матче:
- мы выполнили задание "максимум" для себя, поэтому психологически будет проще;
- Рим – можно сказать, что мы будем играть дома, ведь там большая украинская диаспора – будет поддержка трибун.
Бабий рассказал о преимуществах Украины в матче с Англией: видео