Такое мнение высказал главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий. Он подчеркнул, что большинство украинских футболистов впервые играет на таком уровне.

Интересно Шевченко надеется на поддержку итальянских фанов в матче с Англией на Евро-2020

"Более чем уверен, что Шевченко будет играть еще осторожнее, чем против шведов. Он будет терпеть и искать свой небольшой шанс впереди", – заявил Бабий.

По его словам, у большинства представителей украинской сборной нет не только опыта игры на Евро, но и практики игры в такое время года. Обычно они в конце июня возвращаются из отпусков и начинают готовиться к новому сезону.

Здесь у них еще сезон продолжается, им приходится регулярно тренироваться, выкладываться на поле в играх с Чрезвычайным напряжением,

– отметил Бабий.

Он считает, что игрокам действительно не хватает физической формы. Это чувствовалось и во время игры со Швецией, тогда украинцы играли в "экономном режиме".

Бабий: сборная Англии – фаворит

Как отметил эксперт, английская команда довольно сильная. Однако у Украины уже были совместные игры, в которых удавалось побеждать, поэтому надежда на этот матч есть также.

"Англия до сих пор на этой стадии турнира не пропустила ни одного мяча в свои ворота. Они чрезвычайно надежны позади и осторожны в игре с соперником", – сказал Бабий.

У них скамейка запасных огромная, там сидят люди, стоимостью в несколько десятков миллионов евро. В любой момент их тренер может усилить игру,

– добавил эксперт.

Бабий назвал такие преимущества Украины в этом матче:

мы выполнили задание "максимум" для себя, поэтому психологически будет проще;

Рим – можно сказать, что мы будем играть дома, ведь там большая украинская диаспора – будет поддержка трибун.

Справка. Сборные Украины и Англии сыграют 3 июля в 1/4 финала Евро-2020. Игра состоится в Риме. Начало поединка в 22:00.

Бабий рассказал о преимуществах Украины в матче с Англией: видео